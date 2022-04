Willy Ontsia: «l’économie gabonaise est devenue une fabrique de chômeurs»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec un taux de chômage estimé à 35,7% selon le dernier décompte de l’Organisation internationale du travail (OIT) datant de 2019, le Gabon peine à répondre efficacement à cette problématique. Une position que partage le banquier et analyste financier Willy Ontsia qui, dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Echos du nord dans son n°765 du lundi 11 avril 2022, estime que « l’économie gabonaise est devenue une fabrique de chômeurs ».

En effet, interrogé sur l’impact de la pandémie de covid-19 sur le marché de l’emploi, l’analyste financier a relevé que la situation du chômage est presque devenue endémique, à en croire les chiffres recueillis par des organisations internationales telle que l’OIT ou même des entités étatiques. Il a d’ailleurs indiqué que le nombre de chômeurs s’est considérablement accru de 28,8% entre 2010 et 2019.

« En juin, 2020, un rapport de la Direction générale des statistiques estimait que plus de 104 000 personnes ont perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire et le choc économique. In fine, durant l’exercice 2021, la situation du marché de l’emploi a continué de se détériorer », a relevé Willy Ontsia.

Une situation plus que catastrophique, qui pour l’analyste financier est loin de trouver une solution pérenne, ce malgré les discours du gouvernement annonçant la création de millier d’emplois. « Nous pouvons constater que l’économie gabonaise est devenue une fabrique de chômeurs à grande échelle car aujourd’hui elle détruit plus d’emplois qu’elle n’en crée », a-t-il relevé.