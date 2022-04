Willy Ontsia: «la dette du Gabon est sous estimée»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avec un encours de la dette qui se situerait à 6 689,3 milliards de FCFA sur les 9 premiers mois de l’année 2021, la problématique de la dette publique du Gabon est continuellement au centre des débats. Invité à l’émission le Canapé rouge de Gabon Media Time ce lundi 25 avril 2022, l’analyste financier Willy Ontsia a émis des réserves quant à la véracité du montant avancé par le gouvernement sur le niveau d’endettement du pays.

D’entrée de jeu, l’expert financier a relevé, concernant le niveau réel de la dette, que celle-ci serait « sous estimée », car elle ne tiendrait compte que de la dette de l’administration centrale. Cette dernière étant constituée essentiellement d’une partie de la dette extérieure et une infime partie de la dette intérieure.

Pour Willy Ontsia, les chiffres compilés par les administrations en charge de cette question ne tiennent pas compte « des conventions signées par l’Etat gabonais avec certaines structures, les dettes fournisseurs inscrites dans les livres du trésor public, les dettes des sociétés publiques détenues à 100% par l’Etat gabonais ». « Si vous prenez ces trois éléments, la dette du Gabon se situe entre 9 000 et 10 000 milliards de FCFA. Mais on nous le cache et ceux qui ne sont pas experts ne le savent pas », a-t-il révélé.



Un véritable cercle vicieux selon l’analyste financier qui indique que le niveau d’endettement du pays a une conséquence indéniable sur l’investissement. En effet, il a relevé que lorsque l’Etat mobilise en moyenne 1000 milliards de FCFA pour solder la dette en intérêt et en principal. « La dette a fait en sorte que l’investissement qui doit être le moteur de la croissance est devenu une variable d’ajustement, parce qu’il faut d’abord solder la dette, ensuite on regarde ce qui reste et à ce moment on investit. Sauf qu’un pays qui n’investit pas ne se développe pas », a martelé Willy Ontsia.