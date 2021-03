WhatsApp et Instagram inaccessibles

Les plateformes de messagerie instantanée et de partage de contenus numériques Whatsapp et Instagram appartenant au géant Américain Facebook sont actuellement inaccessibles. Le groupe Facebook n’a pour le moment pas communiqué sur l’origine du problème ni sur sa durée.

Depuis le début de la soirée, WhatsApp et Instagram ont cessé de fonctionner. Impossible de joindre quelqu’un par le biais de WhatsApp ou de consulter ses photos ou messages sur Instagram ce soir. De nombreux internautes signalent le problème partout dans le monde.

Au Gabon, c’est aux environs de 18 heures 30 minutes que des internautes ont commencé à poster sur Facebook et sur Twitter des questionnements sur le dysfonctionnement de WhatsApp et Instagram. Si ailleurs des problèmes d’accès Facebook et Messenger sont signalés, au moment où nous couchons ces lignes, ces deux plateformes sont encore accessibles.

Le groupe Facebook n’a pour l’heure fait aucun communiqué sur l’origine du problème ni sur l’étendue de sa durée. Sur les autres réseaux sociaux, toujours accessible, les internautes sont nombreux à faire état du problème de connexions à ces services.