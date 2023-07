Whatsapp en panne mondiale depuis ce soir !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis ce mercredi 19 juillet 2023 l’application de messagerie instantanée « WhatsApp » est intermittente dans 180 États dans le monde entier. Selon le board du groupe Meta, il s’agirait d’une « panne mondiale » dont l’origine peine à être identifiée.

Régulièrement confrontées à des coupures d’accès internet en période électorale, les populations gabonaises ont vite fait le lien. Pourtant, le groupe Meta rassure qu’il ne s’agirait pas d’une action gouvernementale mais bien d’une panne généralisée et mondiale. Les personnels en alerte maximale.

WhatsApp coupée du reste du monde

Certains ont cru que c’était un problème de connexion internet. Matériels wifi redémarrés à maintes reprises, l’indisponibilité de la première messagerie instantanée au monde persiste. Il semblerait que le défaut est à localiser au cœur même du géant américain.

Le groupe l’a indiqué sur ses bases twitter et Facebook. « Nous travaillons rapidement pour résoudre les problèmes de connectivité avec whatsapp. Et nous vous tiendrons au courant », a-t-il été indiqué il y a 17 minutes. C’est dire la difficulté à laquelle les équipes feraient face.

2 milliards d’utilisateurs off !

Application la plus utilisée dans 180 pays dans le monde, WhatsApp Messenger permet à plus de 2 milliards de personnes de rester en contact avec leurs amis et famille. Pourtant avec cette panne mondiale, il est à noter des malheureux. Plus grave, le WhatsApp business n’est pas épargné et devrait logiquement occasionner des pertes énormes en opportunités d’affaires.

Pour l’heure, les signalements répertoriés par Downdetector révèlent que les utilisateurs de WhatsApp rencontreront encore des problèmes pour envoyer des messages. Mais également pour se connecter à l’application sur la version mobile comme sur la version Web.L’origine de la panne n’a pour l’heure pas été précisée. Il s’agit de l’énième panne du genre depuis celle d’octobre 2022.