WhatsApp débarque sur les statuts de ses usagers

C’est la dernière mise à jour disponible sur WhatsApp depuis ce mercredi 27 janvier 2021 dans la nuit. La firme de Mark Zuckerberg débarque dans les statuts WhatsApp de ses utilisateurs au même titre qu’un contact normal il s’agit d’une étape vers la monétisation complète de l’application, rapportait un employé de WhatsApp en 2018, au moment de l’annonce de cette innovation. Les publicités devraient très bientôt s’inviter dans les statuts des usagers.

Cette mise à jour a été évoquée pour la première fois en 2018. Censée prendre effet en 2019, c’est finalement cette année, 2021, qui marquera l’arrivée effective de WhatsApp dans les statuts de ses utilisateurs. « C’est ici que nous vous tiendrons informés des nouvelles fonctionnalités et mises à jour », peut-on lire sur WhatsApp. Mais il ne s’agit pas que d’une simple mise à jour banale. Au contraire, cette fonctionnalité devrait constituer une véritable mine d’or pour Mark Zuckerberg.

« Nous allons placer des annonces dans ” Statut “. Ce sera le mode principal de monétisation pour la société, ainsi qu’une occasion pour les entreprises d’atteindre les utilisateurs de WhatsApp », annonçait Chris Daniels, vice-président de WhatsApp, à IANS, un média indien en 2018. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde, ces derniers constituent en effet un véritable or bleu pour les entreprises et annonceurs.

Rappelons que WhatsApp a récemment annoncé le partage des données personnelles de ses utilisateurs à Facebook. Cette mise à jour qui a d’ailleurs fait migrer plusieurs des utilisateurs vers Signal et Télégram a été reportée pour Mai 2021. Une fois effective, WhatsApp serait en mesure d’utiliser vos préférences, vos likes et vos partages Facebook pour mieux cibler les annonces qui seront diffusées sur vos statuts WhatsApp.