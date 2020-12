Volontariat: le Gabon salue l’engagement des jeunes dans la riposte contre la Covid-19

La représentation des Nations Unies, le Bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie et le ministère en charge de la Jeunesse, ont commémoré la Journée internationale des volontaires célébrée le 5 décembre de chaque année. Sous le thème « Ensemble c’est possible grâce au volontariat », c’est la jeunesse qui a été honorée pour son action dans la lutte contre la Covid-19.

Célébrée depuis 1985, la journée internationale des volontaires est initiée par les Nations unies pour célébrer les hommes et les femmes qui se dépensent chaque année de manière volontaire pour l’atteinte des objectifs de développement durable en s’attaquant à ses nombreux défis. Cette année, les Nations unies ont souhaité porter toute leur reconnaissance aux jeunes du monde entier pour leurs actions positives en faveur de la lutte contre la Covid-19.

Au Gabon, C’est le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Stephen Jackson, le représentant de l’OIF, Alphonse Waguema et le ministère en charge de la Jeunesse, Franck Nguema qui ont tenu lors d’une rencontre avec les volontaires, à saluer la contribution significative des jeunes pendant la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19.

« En se mettant au service des populations les plus fragilisées, la jeunesse qui constitue l’effectif le plus important du volontariat, s’est mobilisée sur le terrain dans un élan de solidarité à travers des réseaux ou mouvements associatifs, pour permettre la distribution de kits alimentaires », a indiqué Franck Nguema, rappelant la contribution des jeunes Gabonais dans la riposte contre la Covid-19.

Une importante contribution qui ne pouvait pas passer sous silence à en croire les propos du Représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie au Gabon. Selon lui, le thème retenu pour cette année revêt un double objectif, dans la mesure où, il vient « montrer les contributions et l’impact des volontaires en mettant en évidence les actions locales pendant la Covid-19 et remercier les volontaires pour leurs actions et leur engagement ».

Pour rappel, c’est en 2016 que la représentation des programmes des Volontaires des Nations Unies et le ministère en charge de la Jeunesse, signaient un protocole d’accord pour la mise en place d’un corps des jeunes volontaires au Gabon.