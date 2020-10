Vol de bébé au pk12 : la présumée voleuse arrêtée

Mathilde Moussavou Massande, cette compatriote fichée comme récidiviste dans le vol de nourrissons aurait finalement été arrêtée le samedi 3 octobre dernier à Mouila par l’antenne provinciale de la Police Judiciaire de la Ngounié. Il lui est notamment reproché d’avoir enlevé le mardi 22 septembre dernier un bébé de 2 mois au Pk12.

Après plus de 10 jours de cavale et de recherches poussées, l’affaire de l’enlèvement du bébé Chris, âgé de 2 mois a enfin trouvé un épilogue. Mathilde Moussavou Massande accusée d’avoir enlevé un enfant au Pk12 dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville et présumée récidiviste a été interpellée.

Le nourrisson avait été volé par naïveté de ses proches le mardi 22 septembre dernier. Si le bambin a récemment été retrouvé à Lambaréné entre les mains d’un monsieur persuadé qu’il s’agissait de son enfant, il restait à mettre la main sur la présumée voleuse. Chose désormais faite après que les limiers de la police judiciaire se sont mis en branle.

Selon une source proche du dossier, la mise en cause aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés par la victime et certainement bientôt par le parquet. C’est une mission accomplie donc pour les agents de l’antenne provinciale de la Police Judiciaire de la Ngounié.

Depuis 24 heures, c’est la joie qui envahit sans doute les cœurs de plusieurs familles qui étaient en alerte après avoir appris que la récidiviste avait réussi à prendre la fuite à Lambaréné. Il revient donc aux autorités judiciaires de minutieusement étudier l’affaire Mathilde Moussavou Massande. Pour rappel, elle aurait enlevé la petite Marcelle Ondo, la petite Oumou et bébé Chris. La justice gabonaise est attendue par les victimes.