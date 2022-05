Voiries urbaines: Ali Bongo instruit à nouveau le gouvernement «d’accélérer la cadence»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 10 mai 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a effectué une visite inopinée sur plusieurs chantiers de réhabilitation des voiries urbaines de la commune de Libreville. Occasion pour ce dernier d’inviter une fois de plus les membres du gouvernement dirigé par Rose Christiane Ossouka Raponda d’accélérer la cadence dans la mise en œuvre effective des projets retenus dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT) dans le pan infrastructures.

Si lors du Conseil des ministres du jeudi 10 mars 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avait exigé du gouvernement des résultats immédiats et un meilleur investissement sur le terrain afin d’impacter les conditions de vie des populations, ce dernier a décidé d’effectuer des visites de contrôle pour se faire une idée du respect de ces instructions. Ainsi, le chef de l’Etat a sillonné plusieurs artères de la capitale pour voir non seulement l’état d’avancement des chantiers routiers engagés dans la capitale mais surtout sur rendre compte des manquements.

« Je me suis à nouveau rendu sur le terrain ce mardi 10 mai pour constater in situ et de visu l’avancée des travaux de certains tronçons de route dans Libreville », a-t-il indiqué. Si toutefois il reconnaît que « certaines portions ont été améliorées », le chef de l’Etat s’est montré insatisfait insistant sur la nécessité pour le « gouvernement d’accélérer la cadence ».

Un coup de pression de plus pour le gouvernement en général et plus particulièrement au ministre des travaux publics Léon Armel Bounda Balonzi qui peine à concrétiser la politique du chef de l’Etat en matière d’amélioration du réseau routier national.