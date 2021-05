Vladimir Poutine: «la Journée de l’Afrique est devenue le symbole de la victoire des peuples sur le colonialisme»

C’est à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique marquant la signature des accords de l’Organisation de l’unité africaine que le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a tenu à adresser un message aux chefs d’État et de gouvernement des pays d’Afrique. A cet effet, il a réitéré la volonté de la Russie d’accompagner le continent dans le développement.

« Aux chefs d’État et de gouvernement des pays d’Afrique

Chers Mesdames et Messieurs,

Veuillez accepter mes félicitations cordiales à l’occasion de la Journée de l’Afrique qui est devenu le symbole de la victoire des peuples de votre continent sur le colonialisme, leurs aspirations à l’indépendance, à la paix et à la prospérité.

Les États africains ont obtenu un grand succès dans les domaines économique et social, ils jouent un rôle croissant dans le règlement des questions d’actualité sur l’agenda international. Une coopération multilatérale constructive s’élargit dans le cadre de l’Union africaine ainsi que de nombreuses structures sous-régionales, des processus d’intégration mutuellement avantageux progressent bien.

La Russie apprécie les relations traditionnellement amicales avec ses partenaires africains, appuie constamment leurs efforts visant à régler les conflits locaux, à lutter contre le terrorisme, l’extrémisme, le trafic de drogue, les maladies épidémiques et d’autres défis à la sécurité régionale et globale.

Le sommet « Russie-Afrique » tenu à Sotchi en 2019 a permis de tracer de nouvelles formes et de nouvelles pistes de la coopération constructive entre les États. Je suis persuadé qu’à la base des accords antérieurs nous pourrons garantir la croissance ultérieure de l’ensemble des relations russo-africaines pour le bien de nos pays et de nos peuples.

Je vous souhaite de tout mon cœur une bonne santé et des succès dans votre activité étatique, et de la paix et de la prospérité aux citoyens de vos États.

Vladimir Poutine »