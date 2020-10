Vivendi create joy 2020: l’appel à projets pour les jeunes défavorisés désormais ouvert

Le groupe Vivendi reçoit jusqu’au 20 novembre prochain des projets de candidature des jeunes âgés de 11 à 25 ans défavorisés ou en situation difficile. Une initiative qui s’inscrit dans son programme de solidarité Vivendi Create Joy Fund, lancé pour promouvoir la diversité des talents chez les jeunes adultes et l’égalité des chances.

C’est en 2008 que Vivendi, groupe industriel spécialisé dans les médias, les contenus digitaux et la communication, qui concentre ses activités autour des groupes Canal+, Havas, ou encore Universal Music Group, a lancé son programme de solidarité à destination des jeunes défavorisés ou malades. 12 ans plus tard, Vivendi poursuit son engagement à promouvoir la diversité des talents et la formation professionnelle en direction des jeunes.

En effet, Vivendi Create Joy intervient autour de 2 axes de projets. Il s’agit des projets à vocation sociale (initiation à nos domaines d’expertise, permettant de révéler un talent personnel, de prendre conscience de sa propre valeur), et des projets de formation professionnelle (pour favoriser l’acquisition de compétences dans une des activités du groupe pour une meilleure insertion professionnelle).

Les projets soutenus doivent répondre aux critères suivants : les bénéficiaires sont des jeunes adultes de 11 à 25 ans, en difficulté ou défavorisés ; les candidatures sont ouvertes aux jeunes résidant en Grande-Bretagne, en France, ou en Afrique (Gabon, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Bénin, Niger, Togo, République du Congo Brazzaville, Rwanda, Madagascar, Nigeria et Burkina Faso), ils concernent les métiers de Vivendi (musique, cinéma, télévision, journalisme, live, spectacle vivant, création de contenus numériques, écriture, édition, jeux vidéo);

Mais pas seulement. Ils doivent également permettre de révéler un talent personnel, de prendre conscience de sa propre valeur, d’apporter du bonheur ; les projets de formation encouragent des jeunes issus des milieux défavorisés et/ou éloignés des réseaux professionnels à développer leur passion, leur talent pour l’un des métiers du groupe.

Vivendi croit en la pluralité des talents. Pour cette session de janvier 2021, les personnes intéressées sont invitées à s’informer davantage sur le projet et télécharger les formulaires de candidature et de demande de mécénat ICI.