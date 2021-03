Violences scolaires: mise en place d’unités de surveillance dans l’enseignement protestant

Dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire, la direction générale de l’enseignement protestant a récemment mis en place des unités d’assistance en prévention de risque et de violence. Une initiative qui devrait permettre de lutter plus efficacement contre ce phénomène qui ne cesse d’inquiéter parents et responsables pédagogiques.

Cette initiative qui a débuté avec les établissements protestants des communes d’Owendo et de Libreville a consisté en la formation des équipes mixtes chargées du contrôle des sacs des élèves à l’entrée de chaque structure scolaire. Elle s’inscrit dans le cadre de la prévention et de la sécurisation du milieu scolaire protestant face aux dérives et à la hantise des violences qui se manifestent depuis peu sous plusieurs formes.

Lancé dans les différents établissements scolaires de cet ordre par le directeur général de l’Enseignement privé protestant Faustin Mvone-Mba grâce à l’implication de la société Encadrement plus, ledit projet devrait permettre de garantir aux élèves un climat d’apprentissage serein dans un environnement sécurisé avec pour finalité zéro violence et zéro risque.

Pour les responsables de cet ordre d’enseignement, cette démarche s’inscrit dans l’optique d’une dynamique commune de prévention et de sécurisation. Une initiative louable qui permettra de mettre fin sinon de freiner ces multiples formes de violences, notamment les rackets, les vols, les menaces verbales, les bagarres, le vandalisme, les braquages et les scènes obscènes.