Violences faites aux femmes: les OPJ appelés à appliquer les nouvelles lois

Désormais intégrée dans notre corpus juridique, la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant sur l’élimination des violences faites aux femmes a été expliquée ce lundi 24 janvier 2021 aux officiers de Police judiciaire (OPJ). Objectif, sensibiliser les OPJ sur les contours et les enjeux de cette nouvelle loi.

Cette formation organisée par le ministère de la Justice au bénéfice d’une centaine d’officiers de Police et de la gendarmerie s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de vulgarisation de cette loi portant élimination des violences faites aux femmes. Elle vise à édifier les officiers de Police judiciaire sur les nouvelles dispositions de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 conformément aux objectifs visés par le Programme Gabon égalité.

Selon André Patrick Roponat, procureur de la République, l’organisation de cette formation relève d’un devoir du ministère de la Justice. « Après l’élaboration de cette loi et sa promulgation, les différents ministères, dont celui de la Justice, ont le devoir d’organiser des formations (…) Le but recherché, c’est la maîtrise et l’appropriation des nouvelles dispositions et qui doivent être mises en pratique par les magistrats, les greffiers et autres auxiliaires de justice. C’est pourquoi nous sommes ici dans », a-t-il fait savoir.



Le procureur général près la Cour d’appel de Libreville, Vendakabano, a invité les officiers à intégrer, dans leur modus operandi, ces lois. Alida Gwladys Pandja Botchi, a quant à elle tenu à rappeler aux OPJ la tâche qui leur incombe désormais. « C’est le lieu de rappeler aux OPJ que vous êtes, conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, tenus d’informer immédiatement le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont vous avez connaissance », a-t-elle indiqué.