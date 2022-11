Violences en milieu scolaire: des élèves de Capo interpellés par les Forces de l’ordre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire, les Forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de plusieurs élèves du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB). Ces derniers seraient les auteurs de la récente altercation avec ceux du Lycée Paul Indjendjet Gondjout (LPIG) qui aurait fait plusieurs blessés et des dégâts matériels importants.

Face à la recrudescence des actes de violence au sein des établissements scolaires du pays, les Forces de l’ordre ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ainsi, après les heurts du vendredi 11 novembre dernier entre les élèves du Lycée technique national Omar Bongo et ceux du Lycée Paul Indjendjet Gondjout ayant occasionné des blessés, les protagonistes ont été arrêtés par les éléments de l’Unité spéciale d’intervention des forces de police nationale.

D’après des sources policières, les mis en cause vont devoir répondre de leurs actes devant la justice. Occasion de rappeler que le Code pénal en l’article 230 met à l’index « quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne ayant entraîné des blessures ». En répression, l’auteur de cette infraction « est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au moins ».

Pour les autorités gouvernementales et judiciaires, cette démarche s’inscrit dans l’optique d’une dynamique commune de prévention et de sécurisation. Une initiative qui permettra de mettre fin sinon de freiner ces multiples formes de violence, notamment les rackets, les vols, les menaces verbales, les bagarres, le vandalisme, les braquages et les scènes obscènes et permettra de rendre sûrs les établissements scolaires et leurs abords.