Violences basées sur le genre : 59 hommes pris en charge au Centre d’accueil Gabon-Égalité

C’est ce que révèlent les données rendues publiques récemment par le programme Gabon-Égalité. En effet, entre le mois de novembre 2022 à juin 2023, ce sont 59 hommes âgés de 31 à 40 ans qui ont été pris en charge sur les 617 victimes de violences reçues au Centre d’accueil éponyme. Preuve que ce phénomène ne touche pas exclusivement que la gent féminine.

Inauguré le 24 novembre 2022 par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba, le Centre Gabon-Égalité a obtenu à ce jour des résultats plus que satisfaisants. Et pour cause, selon les données rendu public récemment, ce sont plus de 617 cas de violence qui ont été prises en charge au sein de cette structure située au quartier Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville.

Des hommes victimes de violences

Si le gros des prises en charge concerne des femmes, le phénomène des violences touche également des hommes. Ainsi, sur la période novembre 2022 à juin 2023, ce sont 59 hommes dont la tranche d’âge varie entre 31 à 40 ans ont été reçus au centre d’accueil Gabon-Égalité.

Des données qui contredisent les idées reçues sur la gent masculine, notamment en matière de violence conjugale. Pour rappel, la violence peut prendre plusieurs formes, notamment la violence psychologique, la violence verbale qui vient s’associer à la violence psychologique par les injures, les menaces ou encore les violences économiques consistant souvent à empêcher le conjoint d’utiliser l’argent du couple, contracter des dettes au nom du conjoint ou le voler.

Il faut souligner que les conséquences pour les victimes sont majeures et touchent l’ensemble de la vie de manière combinée, notamment la santé physique, psychologique, les relations familiales, sociales, professionnelles, la situation économique.