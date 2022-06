Vincent de Paul Massassa: «Sogara n’arrive pas à satisfaire les besoins du marché»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La récente pénurie de carburant qui a secoué le pays ces derniers jours a laissé entrevoir la problématique de la vétusté de l’outil de production des hydrocarbures. C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu le ministre du Pétrole Vincent de Paul Massassa en parlant des capacités de production de la Société gabonaise de raffinage (Sogara) qui ne peuvent satisfaire le marché national.

En perte de vitesse depuis de nombreuses années du fait à la fois d’une obsolescence des installations et d’une gestion peu optimale, la Société gabonaise de raffinage semble être loin d’être sortie de la tourmente. En effet, malgré une subvention de 12,2 milliards de FCFA reçue en 2022, comme l’atteste le document de cadrage budgétaire élaboré par les services du ministère de l’Economie, cette entreprise peine à répondre aux besoins domestiques en matière de fourniture de carburant.

Un constat perceptible après la pénurie de carburant qu’a connue le pays ces derniers jours. S’exprimant récemment dans la presse, le ministre en charge du Pétrole a reconnu les difficultés rencontrées par la seule raffinerie que compte le pays. « Sogara n’arrive pas à satisfaire les besoins du marché national. Ces volumes qui sont importés doivent être payés, et parfois en raison des retards de paiement, le fournisseur ne livre pas les produits. Et ces paiements n’ont rien à voir avec les problèmes de trésorerie », a reconnu Vincent de Paul Massassa.

Une situation qui contraindrait le gouvernement à se tourner vers d’autres pays pour l’importation des produits pétroliers. C’est le cas notamment du Togo, qui est le premier fournisseur du Gabon et qui a vendu pour 41,6 milliards de FCFA de marchandises, essentiellement des produits pétroliers raffinés, en direction du Gabon en 2021. Un chiffre en baisse de 35,9 % par rapport à 2020 soit 65 milliards de FCFA, en raison de la pandémie de la Covid-19.A l’échelle mondiale, le Togo est le 5e fournisseur du Gabon derrière respectivement la France, la Belgique et la Chine et les Etats-Unis.

