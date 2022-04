VIH/SIDA: une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet pas la maladie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les associations de lutte contre le VIH/Sida, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA) organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida au Gabon. Ces campagnes abordent les moyens de prévention du VIH, l’intérêt d’un dépistage régulier, mais aussi en quoi suivre son traitement antirétroviral lorsqu’on est séropositif est important.

On entend souvent dire qu’il est important de faire régulièrement son test de dépistage du VIH. Mais pourquoi? Selon les médecins et les organisations de lutte contre le VIH/Sida, le dépistage demeure le seul et unique moyen de savoir si vous êtes porteur de VIH. En cas de test positif au VIH, une prise en charge rapide préviendra une évolution de l’infection vers le Sida, et vous évitera ainsi de développer les formes graves de la maladie. En cas de séropositivité, le dépistage précoce va permettre à l’individu contaminé d’être mis très tôt sous traitement antirétroviral.

S’agissant des antirétroviraux, ils représentent un package de différentes classes de médicaments, qui lorsqu’ils sont combinés agissent plus efficacement contre le VIH en empêchant au virus de se développer dans l’organisme. Ils bloquent l’évolution du virus et diminuent la charge virale, c’est-à-dire la quantité du virus dans le sang. En prenant correctement son traitement, une personne séropositive peut réduire sa charge virale jusqu’à ce qu’elle devienne inférieure au seuil de détection au laboratoire. On dit alors que la charge virale est indétectable.



Selon les organismes de prévention et de lutte contre le VIH/Sida, une charge virale indétectable signifie ainsi que vous avez une très faible quantité de virus dans votre sang. Ce qui signifie également qu’il y a moins de rique que vous transmettez le VIH VIH lors de rapports sexuels son protégés. Il est toutefois souligné qu’une charge virale indétectable chez un individu ne signifie pas que ce dernier n’est plus porteur de VIH.