VIH/SIDA: le Samu social gabonais lance des examens gratuits de CD4

Le Service d’aide médical d’urgence (Samu) social gabonais annonce qu’il reçoit les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) souhaitant faire des examens de CD4 gratuitement. Cet examen permet d’évaluer l’état du système immunitaire d’une personne séropositive. Les résultats permettent aux praticiens de santé d’adapter le traitement.

Pour cet examen spécial des CD4, et pour des raisons de confidentialité, le Samu social gabonais, sous la supervision du Dr. Wenceslas Yaba, invite les personnes vivant avec le VIH à prendre rendez-vous en contactant le Samu social via les numéros: 077 83 58 18/ 066 86 42 90.

Mais qu’est-ce qu’un CD4? Selon le Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), les CD4 sont des cellules du système immunitaire dont le virus responsable du Sida (VIH) se sert pour se multiplier dans l’organisme. Le rôle des cellules CD4 dans le corps humain est de coordonner le système immunitaire. En utilisant ces cellules, le VIH diminue le nombre de CD4 et cause donc un affaiblissement du système immunitaire.



Selon l’ONUSIDA, il est possible de calculer son nombre de CD4 par une prise de sang. Ce test s’appelle « décompte des CD4 » ou plus simplement « test des CD4 ». Une personne ayant un système immunitaire avec un nombre de CD4 de plus de 500 est considérée comme possédant un système immunitaire en bon état. En revanche, un nombre de 200 CD4 et moins est considéré comme étant un niveau plus à risque parce qu’à ce moment une personne a un système immunitaire moins apte à se défendre contre diverses infections et maladies opportunes. Plus l’infection au VIH avance, plus le nombre de CD4 diminue, sauf si la personne est sous antirétroviraux.