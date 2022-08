VIH/Sida: des autotest à 650 FCFA bientôt disponibles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport de l’ONUSida intitulé «En Danger» publié le mercredi 27 juillet 2022, révèle que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé la mise en circulation imminente d’autotests du VIH au bénéfice du secteur public à 1 dollar soit 650 FCFA . Une décision qui fait suite à la baisse observée dans la riposte contre la pandémie de VIH dans le monde, particulièrement dans les pays à revenus intermédiaires comme le Gabon.

C’est dans le but de lutter contre la pandémie du VIH/Sida qui frappe de plus en plus les pays à faibles revenus et ce avec la pandémie de covid 19 qui a secoué le monde que l’OMS a initié les autotests de dépistage au VIH à moindre coût. Une initiative qui permettra de résorber le problème qui perdure à savoir, la méconnaissance du statut sérologique par des millions de personnes dans le monde.

Selon l’ONU 5,9 millions de séropositifs ne connaissent pas leur statut à travers le monde. Pour la Directrice des programmes mondiaux de l’OMS sur le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, le Dr Meg Doherty, ces autotests serviront à renforcer l’efficacité des systèmes de santé publique. « L’annonce de la nouvelle tarification est une étape importante pour rendre le dépistage du VIH à des fins de diagnostic et de suivi de la prévention accessible dans le monde entier », a-t-elle déclaré.



Par ailleurs, les données d’ONUSIDA révèlent que les nouvelles infections augmentent dans des zones où elles avaient jusque-là diminué. À l’échelle mondiale, le nombre de nouvelles infections n’a diminué que « de 3,6 % entre 2020 et 2021, soit la plus faible baisse annuelle des nouvelles infections au VIH depuis 2016 », selon ledit rapport.

Geneviève Dewuno