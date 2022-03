Vietnam: Yves Fernand Manfoumbi visite deux usines de production de farine de manioc

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries (PME PMI), Yves Fernand Manfoumbi, en mission économique du 21 au 30 mars 2022, au Cambodge et au Vietnam, a mis à profit son séjour pour visiter deux usines de transformation de farine de manioc, au Vietnam. Une visite qui cadre avec la volonté du gouvernement de mettre en place un plan d’investissement crédible pour développer cette nouvelle filière qu’est la farine de manioc.

Face à la flambée de plus de 40 % des cours de blé sur les marchés internationaux en raison du conflit russo-ukrainien, le gouvernement gabonais, à travers le ministère du Commerce, avait entamé, le 16 mars 2022, une série de réflexions avec les 2 principaux producteurs de farine au Gabon que sont la Société meunière et avicole du Gabon (Smag) et Foberd Gabon. Il s’agissait de trouver une alternative à la farine de blé, devenue trop coûteuse, en misant sur la farine de manioc.

C’est dans le prolongement de cette action que le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi a visité le 25 mars dernier deux entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire du Groupe Huong SEN. Une visite qui s’est déroulée en compagnie du directeur général du Commerce Jean François Yanda et qui a permis de s’imprégner du fonctionnement desdites usines.

Cette visite a permis au ministre gabonais de longuement échanger avec les producteurs de farine de manioc et toute la chaîne de valeur, ainsi que les producteurs du sucre. Des échanges riches d’enseignement qui pourraient sans doute aboutir à des partenariats entre le Gabon et le Vietnam, dans le secteur de l’agro-alimentaire.