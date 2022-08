Vie de famille: l’UNICEF appelle au respect des 18 semaines de congé maternité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la communauté internationale célèbre la semaine mondiale de l’allaitement maternel, le Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF) est monté au créneau pour sensibiliser les gouvernements et les entreprises sur la nécessité de développer des politiques favorables à la vie de famille. Dans sa note d’orientation, l’organe onusien exige le respect de la durée du congé de maternité de 18 semaines.

Dans sa récente note d’orientation intitulée « Politiques favorables à la vie de famille : Repenser le lieu de travail de demain », le Fonds des Nations unies pour l’enfance fait le plaidoyer pour le développement harmonieux entre la vie sociale et la vie professionnelle. Pour l’UNICEF il est hors de question de prioriser, coûte que coûte, le travail à sa famille. Car selon lui « le lieu de travail constitue un obstacle important à la poursuite de l’allaitement pour les familles qui souhaitent allaiter ».

Par ailleurs, l’organe onusien appelle les gouvernements et les entreprises à l’élaboration de politiques nationales axées sur le congé parental rémunéré. Lequel garantit l’octroi d’un congé rémunéré aux deux parents sans préjudice. La mise en œuvre de ces mécanismes doit être contrôlée. Conscient de l’importance pour le nouveau-né de grandir sous le regard attentif de ses deux parents, l’UNICEF invite la gent masculine à ne pas hésiter à solliciter des congés parentaux qui leur permettront d’équilibrer la cellule familiale où se développe mentalement l’enfant.

Dans l’axe 1 de ses recommandations, l’UNICEF exige une application complète de ce que prévoient les textes en matière de congé de maternité. « Les gouvernements et les entreprises doivent garantir au moins 18 semaines de congé de maternité rémunéré et au moins six mois de congé de maternité, de paternité et de congé parental rémunéré après la naissance de l’enfant », est-il indiqué dans ledit document. Non sans manquer de préciser que le temps passé en famille doit être suffisamment long pour créer un lien social parfait avec le nouveau-né.