Vatican: les médias numériques «un moyen de promotion de la paix» selon le Pape François

Dans son allocution prononcée à l’endroit des futurs participants au Congrès mondial Signis qui auraie ligue lieu du 15 au 18 août 2022 à Séoul en Corée du Sud, le Saint-père a mis en lumière le rôle prépondérant des médias numériques à notre ère. Pour le Pape François, ces canaux de communication sont « un moyen de promouvoir la paix » et doivent jouer pleinement leur partition « au sein de notre famille humaine ».

À la veille du congrès mondial Signis, une association non gouvernementale qui compte des membres dans plus de 100 pays du monde, qui aura lieu du 15 au 18 août 2022 à Séoul en Corée du Sud, le Pape François a livré un discours des plus fédérateurs dans un contexte de violences généralisées en Asie. Après l’attaque meurtrière sur Shinzō Abe, ce pontife a interpellé les acteurs des médias numériques qu’il considère d’emblée comme des canaux à lourde charge dans le processus de promotion à l’échelle mondiale de la Paix.

S’éloignant de la « toxicité, de discours de haine et de fausses nouvelles », le média numérique devrait, à l’instar de l’histoire de saint André Kim, être un vecteur « pour diffuser l’Évangile de Jésus-Christ dans le langage des médias contemporains ». À ce propos, le Pape François a indiqué que « la révolution des médias numériques de ces dernières décennies s’est révélée être un moyen puissant de promouvoir la communion et le dialogue au sein de notre famille humaine ».

S’appuyant sur le rôle joué dans la consolidation des rapports humains par les médias numériques durant la période de pandémie liée au Covid-19, le Pape François a signifié que les écarts déplorables constatés via les médias sociaux reposent davantage sur des « questions éthiques sérieuses » qui nécessitent « un jugement sage et discerné de la part des communicateurs et de tous ceux qui sont concernés par l’authenticité et la qualité des relations humaines ». L’évêque de Rome n’a pas manqué d’appeler les gouvernements à lutter pour « l’inclusion numérique une priorité ». Vivement que ces préceptes soient respectés.

