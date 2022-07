Variole du singe: l’OMS déclare une urgence de santé publique internationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la flambée épidémique de variole du singe à travers le monde, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le samedi 23 juillet 2022 l’urgence de santé publique de portée internationale concernant l’épidémie. Une annonce qui démontre l’inquiétude entourant la propagation de cette maladie.

Selon le journal Ouest-France, cette décision du patron de l’OMS devrait permettre de freiner la propagation afin que celle-ci n’atteigne plus la population. « Lors de la première réunion, il y avait 3 040 cas notifiés dans 47 pays. L’épidémie a continué à progresser et nous en sommes à plus de 16 000 cas rapportés, dans 74 pays, dont cinq décès », a déclaré le Directeur général de l’OMS.

En effet, en Afrique centrale et de l’Ouest, cette maladie a été longtemps négligée, provoquant plusieurs décès. Ainsi une fois déclarée, l’urgence de santé publique de portée internationale permettrait d’accélérer la recherche sur l’utilisation de vaccins afin de lutter contre cette maladie infectieuse. « Le directeur général de l’OMS a pris cette décision pour inciter la communauté internationale à prendre très au sérieux la flambée épidémique actuelle de variole du singe », a confié le responsable des opérations d’urgence à l’OMS, le Dr. Michael Ryan.

Il faut souligner que le vaccin Imvanex, de la société danoise Bavarian Nordic, est approuvé dans l’Union européenne depuis 2013 pour la prévention de la variole. Par ailleurs, L’OMS recommande de vacciner les personnes les plus à risque ainsi que les personnels de santé susceptibles d’être confrontés à la maladie.

Geneviève Dewuno