Variant Omicron: le Gabon suspend les vols en provenance d’Afrique australe !

L’avènement inopiné et la psychose suscitée autour du nouveau variant le B.1.1.529 baptisé « Omicron » vont impacter les déplacements mondiaux. En effet, après la France, l’Italie et l’Allemagne, c’est au tour du gouvernement Gabonais via son ministre des Transports Brice Paillat d’interdire les arrivées d’avions et des passagers en provenance des 7 pays d’Afrique australe.

C’est par le biais d’un communiqué lu par le ministre des Transports Brice Paillat, ce jour, que le gouvernement gabonais a annoncé la suspension des vols en provenance de l’Afrique australe. « Le gouvernement informe la communauté nationale et internationale qu’en raison de la récente découverte en Afrique du Sud d’un nouveau variant de coronavirus baptisé Omicron, les passagers et les vols en provenance d’Afrique du Sud sont, à compter de ce jour, interdits d’entrer sur le territoire gabonais, et ce, jusqu’à nouvel ordre », a-t-il indiqué.



Cette décision d’application immédiate s’étend à toutes les compagnies aériennes effectuant des vols sur Libreville qui transporteraient des personnes ressortissantes ou ayant séjourné dans les 7 pays de l’Afrique australe. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, de l’Angola, du Mozambique, de la Namibie et de l’Eswatini. Même si le variant B.1.1.529 n’a pas été encore diagnostiqué sur le territoire national ou en Afrique centrale, le gouvernement gabonais se montre prudent vis-à-vis de ce nouveau variant redouté à l’échelle internationale.