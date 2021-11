Vaccination anti-covid: les pharmaciens désormais outillés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Chose promise, chose faite. Comme conformément à ce qui avait été annoncé par le ministre de la Santé, les équipes de vaccination des pharmacies retenues dans le cadre de l’extension de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 ont été formées ce jeudi 11 novembre 2021. Ces dernières sont désormais prêtes à accueillir les volontaires à la vaccination à compter du lundi 15 novembre prochain, sauf changement de programme.

L’extension de la campagne de vaccination dans les pharmacies, conformément à la phase 4 du Plan national de vaccination contre le covid-19 se précise. Évoquée le 5 novembre dernier, lors d’une rencontre entre le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, le Bureau de l’Ordre national des pharmacies du Gabon (ONPG) et le Syndicat national des pharmaciens du Gabon (SNPG), entre autres, la formation des agents de vaccination des pharmacies a finalement eu lieu.

C’est dans la salle multimédia du Centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE), que les responsables de la sous-commission médico technique du Comité national de vaccination contre la Covid-19 (Copivac) ont procédé à la formation des équipes de vaccination des pharmacies retenues dans le cadre de l’extension de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Chose faite, la formation s’est articulée autour des généralités et l’historique de la vaccination, la pharmacovigilance, notamment sur la gestion des manifestations post vaccinales indésirables. La gestion et les différents modes de conservation des doses de vaccin n’ont pas été en reste, a souligné un communiqué du ministère de la Santé. Le but de cette extension de la vaccination vers les pharmacies étant l’amélioration de la couverture vaccinale du pays.