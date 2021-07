Vaccination anti covid: lancement d’un site web pour signaler les effets indésirables

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à coronavirus (Copil-Coronavirus) a annoncé le weekend écoulé la mise en place d’un portail web pour signaler les potentielles manifestations post vaccinales à covid-19. Un outil de surveillance qui s’inscrit dans la droite ligne de l’activité de la sous-commission pharmacovigilance.

C’est la présidente du Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac), le Pr. Marielle Bouyou-Akotet, qui en a fait l’annonce « la mise en place prochaine d’un site web pour notification des manifestations post vaccinales indésirables (MAPI) auxquelles peuvent être confrontées les personnes vaccinées », lors du déploiement d’une unité mobile du Copivac à la Mosquée de Batavia, dans le 3ème arrondissement de Libreville.

Le dispositif devrait en effet permettre aux professionnels et usagers de signaler tout effet inhabituel des vaccins Sinopharm et Spoutnik V, ayant un impact négatif sur la santé. Il intègre le dispositif de gestion de la crise covid-19 et s’inscrit dans la droite ligne des missions de la pharmacovigilance. « Ce site permettra aux différentes personnes vaccinées de notifier, sans a priori, leurs effets secondaires afin que la Sous-commission pharmacovigilance puisse agir dans les meilleurs délais », a-t-elle indiqué.

Alors que le ministère de la Santé, via les rapports réguliers rendus publics par le Comité national de vaccination contre le covid-19 rassure sans cesse qu’ « aucun effet secondaire majeur n’a été rapporté » à ce jour, cette plateforme de signalement de manifestations post vaccinales vient répondre à une exigence de transparence, condition essentielle pour rétablir la confiance des populations aux différents candidats vaccins utilisés actuellement dans le pays.