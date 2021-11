Vaccination anti covid: lancement de la campagne itinérante dans les départements

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon va renforcer son dispositif de vaccination de proximité conformément à la phase 4 de sa stratégie de riposte contre le coronavirus. À compter du lundi 15 novembre 2021, la campagne de vaccination contre le covid-19 va se poursuivre avec son extension au niveau départemental.

Les populations de l’intérieur du pays pourront se faire vacciner près de chez elles, à compter du lundi 15 novembre prochain. Les équipes du Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac), devraient se rendre dans les départements du pays dans le cadre de la campagne itinérante de vaccination. Il s’agit de la mise en œuvre de la phase d’extension et d’intensification du Plan national de vaccination contre le covid-19.

Il faut dire que cette phase de vaccination itinérante au niveau départemental s’inscrit dans la volonté du gouvernement de booster la vaccination communautaire en vue d’améliorer la couverture vaccinale du pays. « C’est la conjugaison de tous ces efforts gouvernementaux et la forte adhésion de la population à la vaccination qui nous permettront de mieux atténuer l’impact sanitaire des prochaines vagues déjà présentes en Europe », a indiqué le ministère de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Rappelons que la vaccination contre le covid-19 répond à quatre principaux objectifs. Il s’agit entre autres de diminuer le nombre de décès et les formes graves du covid-19, de protéger les populations les plus à risque de formes graves et de décès, de limiter la propagation du virus.