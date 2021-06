Vaccination anti-covid-19: quatre provinces à la traîne

Alors que le Gabon a récemment passé la barre symbolique des 30 000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le covid-19 sur l’ensemble du territoire national, les provinces de l’Ogooué Maritime, de l’Ogooué-Lolo, de la Nyanga et de l’Ogooué-Ivindo peinent encore à suivre le rythme. Avec 2858 personnes vaccinées recensées à ce jour selon le Comité national de vaccination contre le covid-19 dans son bilan du mercredi 24 juin 2021, ces quatres localités sont considérées comme celles qui comptabilisent le moins de vaccinés dans le pays.

La vaccination est une étape importante dans la prévention contre le covid-19. Au Gabon, la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 a débuté le 23 mars dernier. Plus de 3 mois plus tard et malgré la réticence et le scepticisme observés chez les populations, le pays a tout de même réussi à inoculer le vaccin à 35 228 personnes.

L’Estuaire est la province qui a vacciné le plus de personnes avec 25 694 personnes ayant reçu au moins une dose du vaccin sinopharm à la date du mercredi 24 juin. Derrière, on retrouve les provinces de l’Ogooué-Maritime et du Haut-Ogooué qui enregistrent respectivement 2197 et 1 934 inoculés contre le covid-19.

Depuis le début de la vaccination dans l’Ogooué Maritime, l’Ogooué-Lolo, la Nyanga et l’Ogooué-Ivindo, ces provinces qui comptent encore des cas actifs se classent pourtant en dernière position en termes de proportion du nombre de personnes vaccinées (2858) dispersées dans ces provinces.