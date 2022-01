Vaccination anti covid-19: quand le personnel de santé et les Forces de défense défient le gouvernement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Près de 10 mois après le lancement de la campagne nationale de vaccination contre le covid-19, le taux de vaccination des forces de défenses et de sécurité et des personnels de santé est toujours en deçà des attentes des autorités sanitaires. Classés parmi les groupes de population cibles au vaccin contre le covid-19, ces derniers ne représentent respectivement que 6,4% et 2,8% des personnes vaccinées au Gabon.

Les chiffres communiqués par le Comité national de vaccination laissent entrevoir que bien que prioritaires à la vaccination, les personnels de santé et les forces de défense sont toujours réfractaires à la vaccination contre le covid-19. Selon la situation vaccinale du pays au mardi 4 janvier 2022, on parle de 7 737 agents de santé (soit 2,8%) pour 17 432 agents des forces de défense (soit 6,4%).

D’abord timide à l’entame, la vaccination contre le covid-19 a pris un nouvel élan il y a quelques mois, notamment en début du mois de décembre, suite à la décision du gouvernement de rendre le pass vaccinal obligatoire pour accéder à certains lieux publics à compter du 15 décembre 2021. Alors que de nombreux Gabonais avaient pris d’assaut les sites de vaccination pour se faire inoculer et rentrer en possession du précieux sésame, les agents de santé et des forces de défense ont toujours fait preuve de peu d’engouement à la vaccination.

Dans un communiqué datant du 28 mai 2021, le Commandant en chef de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Yves Barasouaga, fustigeait le manque d’engouement des gendarmes vis-à-vis de la vaccination et rappelait son caractère obligatoire pour les éléments de défense et de sécurité. Même son de cloche pour les personnels de santé, placés en première ligne dans cette lutte contre le covid-19 et à qui il a été rappelé à maintes reprises le caractère indispensable de la vaccination.