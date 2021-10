Vaccination anti covid-19: mise en ligne d’un site pour signaler les effets indésirables

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un formulaire en ligne permet désormais de signaler plus facilement les manifestations post vaccinales indésirables (MAPI) d’un vaccin contre le covid-19. Cet outil de surveillance mis en place par le comité national de vaccination contre le Covid-19 s’inscrit dans la droite ligne de l’activité de la sous-commission pharmacovigilance.

Annoncé par la présidente du Comité national de vaccination contre le covid-19, le Pr. Marielle Bouyou-Akotet, en juillet dernier, le site mapi-covacga.online/ est désormais disponible. A travers cette plateforme, les patients pourront accéder au formulaire de notifications d’éventuels symptômes.

Le dispositif devrait en effet permettre aux professionnels et usagers de signaler tout effet inhabituel des vaccins Sinopharm, Spoutnik V, Pfizer et Johson & Johnson ayant un impact négatif sur la santé. Il intègre le dispositif de suivi-évaluation de la stratégie vaccinale de gestion de la crise covid-19 et s’inscrit dans la droite ligne des missions de la pharmacovigilance.

Les autorités sanitaires invitent les personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin à « consulter et notifier les différents effets secondaires ressentis en cas de nécessité ». Toutefois, il est à noter que le formulaire présente quelques limites. On constate par exemple l’absence d’un champ qui devrait permettre aux patients de décrire des effets indésirables suspects survenant à la suite de l’administration d’une dose. Gageons que les autorités compétentes améliorent ce dispositif qui devrait servir à terme, à mieux connaître le profil de sécurité des différents vaccins présentés aux populations.