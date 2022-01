Vaccination anti-Covid-19: le gouvernement annonce le démarrage imminent de l’administration de la 3ème dose

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 04 janvier 2022, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé une réunion du Comité de pilotage de veille et de riposte contre le covid-19 (Copil Coronavirus) à laquelle plusieurs membres du gouvernement y prenaient part. Il était question lors de cette séance de travail d’évoquer le démarrage dans les prochaines semaines de l’administration de la troisième dose de vaccination contre la covid-19.

Cette rencontre qui s’est déroulée au lendemain de l’adoption en Conseil des ministres du projet de décret portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation du Covid-19 pris en application des dispositions de la Loi n° 003/2020 du 11 mai 2020, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la vaccination pour un retour à la vie normale et la relance de l’économie.

Occasion pour le gouvernement et les responsables du Comité de pilotage de veille et de riposte contre le covid-19 de faire le point sur l’évolution de la 4ème vague caractérisée par la présence du variant Omicron, mais également de discuter de la mise en oeuvre des nouvelles mesures prises lors du Conseil des ministres du lundi 3 janvier 2022.

Ainsi, dans le cadre de l’intensification de la riposte contre la pandémie, Rose Christiane Ossouka Raponda a évoqué le démarrage de la vaccination de la troisième dose de vaccin. « La troisième dose de vaccination contre la covid-19, qui sera la dose de rappel, car jusqu’à lors nous étions à un schéma vaccinal de deux doses », a indiqué le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong.