Vaccination anti-Covid-19: le Copivac publie la liste des sites d’administration de la 3e dose

Le Comité national de vaccination contre le covid-19 (Copivac) a dévoilé le tableau récapitulatif des sites retenus pour l’administration de la 3ème dose de vaccin contre le covid-19. .

Afin de renforcer l’immunité des personnes déjà vaccinées, les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin entre mars et juillet 2021 et suivant un schéma vaccinal de deux doses, ont la possibilité, sous certaines conditions, de recevoir leur dose de rappel. Selon le Copivac, 6 établissements sanitaires proposent cette prestation.

Il s’agit du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) qui reçoit les volontaires pour la troisième dose du lundi au samedi, de 8 heures à 12 heures. L’hôpital de Campagne reçoit également les candidats à la dose de rappel du lundi au samedi de 8H à 12H. Même son de cloche pour l’hôpital de la coopération sino-gabonaise de Libreville (HCSGL) qui va accueillir les volontaires du lundi au samedi de 8H à 12H.

Le centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) va accueillir les volontaires du mardi au jeudi de 12H à 15H. Le Centre hospitalier universitaire d’Owendo(CHUO) du mardi au jeudi de 8H à 12H. Enfin, l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda du lundi au vendredi (HIAA) de 8H à 12H.

À l’instar de nombreux pays à travers le monde, notons que le Gabon lance l’administration de cette troisième dose de vaccin contre le covid-19 dans le cadre de l’intensification de la riposte contre cette pandémie. Cette injection additionnelle, selon le Copivac, concerne dans un premier temps, les personnes qui se sont fait vacciner au Sinopharm et Pfizer durant la période susmentionnée. Elle concerne surtout les personnes de plus de 60 ans et les personnes ayant des comorbidités.