Vaccination anti Covid-19: l’ANSM confirme des effets secondaires graves

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de se faire vacciner pour prévenir la Covid-19, cela semble ne pas être sans conséquence. C’est du moins ce qu’indique l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui a récemment rendu public les analyses des effets indésirables par vaccin et par organe effectués par les Centres régionaux de pharmacovigilance(CRPV) entre le 24 mai 2022 et le 16 juin 2022.

Alors que les autorités sanitaires à travers le monde entier incitent les populations à l’échelle mondiale à se faire vacciner depuis deux ans, l’ANSM a récemment dénoncé les dangers des injections multiples. Selon les données de pharmacovigilance il apparaît que les injections vaccinales et les rappels vaccinaux répétées sont délétères, à cela s’ajoute une augmentation importante des cas d’effets indésirables rapportés sur une période récente.

En effet, sur la période du 24 mai 2022 au 16 juin 2022, l’Agence nationale de sécurité du médicament a enregistré 4103 nouveaux cas d’effets indésirables rapportés pour l’ensemble des vaccins sur un total de 169 557 cas depuis le début de la vaccination. Soit 20% de cas graves sur la période et 24% depuis le début de la vaccination.

Dans son suivi des effets indésirables des vaccins covid-19 effectué par les CRPV, les effets indésirables graves concernent d’abord les troubles généraux et anomalies, les affections de l’oreille et du labyrinthe, des affections de la peau, des affections vasculaires, cardiaque et du système nerveux. Une situation qui selon l’ANSM faciliterait l’infection par les nouveaux variants du SARS-Cov2.

Si le vaccin est préconisé pour lutter contre la Covid-19, les nombreux effets secondaires énumérés pourraient prolonger les réfractaires à la vaccination. Il faut souligner que l’OMS travaille avec les pays et les fabricants de vaccins pour l’élaboration et la répartition des vaccins afin de freiner la recrudescence des cas de contaminations liés à la Covid-19 observé depuis quelques semaines dans le monde.

Geneviève Dewuno

