Vaccination anti-covid-19: Guy Patrick Obiang Ndong se satisfait de l’engouement des populations

Ce vendredi 12 novembre 2021, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a effectué une visite des sites de vaccination d’Angondjé, du CHU mère-enfant fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE) et du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Il était question lors de cette descente, d’évaluer les conditions de vaccination des différents volontaires.

C’est accompagné de la présidente du comité national vaccination contre la Covid-19, Pr. Marielle Bouyou-Akotet que le membre du gouvernement a tenu à s’assurer du fonctionnement des sites de vaccination contre la Covid-19 repartis à Libreville. Une visite qui s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’accélérer la vaccination afin de lutter efficacement contre cette pandémie qui accable le pays depuis un peu moins d’un an déjà.

Ainsi, sur le site de vaccination d’Angondjé, le Ministre de la Santé a pu visité le dispositif vaccinal de ce vaccinodraume qui intègre l’enregistrement des volontaires, la distribution des attestations sécurisées de vaccination avec QR Code, les postes de vaccination des première et deuxième doses, la salle de conservation des vaccins et le pool de Data manager en charge de la saisie des données. A cet effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué de se féliciter de l’engouement d’un peu plus de 500 volontaires présents sur le site.

Même constat au site de vaccination du CHUMEFJE et celui du Centre hospitalier universitaire de Libreville où le membre du gouvernement a relevé l’impérieuse nécessité d’augmenter les postes de vaccination dans ces structures afin que la campagne de vaccination atteigne sa vitesse de croisière. « Nous avons constaté un fort engouement et une importante mobilisation de la population dans les différents sites visités » a déclaré le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.