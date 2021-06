Vaccination anti-covid-19: 3170 premières doses administrées en 72 heures

Le vendredi 11 juin dernier, le Comité national de vaccination (Copivac) présidé par le Pr. Marielle Bouyou Akotet a, comme à l’accoutumée, rendu publique la situation vaccinale sur l’ensemble du territoire national. De ce bilan, il ressort que 26 430 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm contre 23 260 trois jours plus tôt, soit un bon de 3170 personnes.

La courbe de la situation vaccinale au Gabon connaît une évolution. Et pour cause, le vendredi 11 juin 2021, le Copivac a publié dans son bilan que 26 430 personnes ont reçu leur première dose de vaccin Sinopharm contre 23 260 le mercredi 09 juin dernier. Une augmentation de l’ordre 3170 nouvelles personnes descriptives de l’intérêt que les Gabonaises et les Gabonais ont de plus en plus à se faire vacciner.

Un engouement qui a d’ailleurs été salué par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui s’est félicité des résultats de la vaccination. « Vous avez été très nombreux à répondre à mon appel du 28 mai. Résultat : le Gabon a davantage vacciné sa population contre le Covid-19 ces 15 derniers jours qu’en un mois et demi. Continuons ! Plus vite nous nous ferons vacciner, plus vite les mesures barrières seront levées », avait-il tweeté.

Une tendance haussière du nombre de vaccination qui a également suscité une réaction de la part du ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. « La moyenne journalière des personnes vaccinées est passée de 400 à 1000 », a-t-il martelé lors de sa conférence de presse à l’occasion de l’arrivée du vaccin russe Sputnik V le mercredi 09 juin dernier.