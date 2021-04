Vaccin anti-Covid-19: Guy Patrick Obiang sensibilise leaders religieux et responsables d’entreprises privées

Le mardi 13 avril 2021, dans le cadre de la phase 2 de la campagne de vaccination anti-Covid-19, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé au sein de la capitale économique à une sensibilisation auprès des leaders religieux et responsables des entreprises privées. C’est aux côtés du médecin général Romain Tchoua et du Pr. Marielle Bouyou Akotet que cette opération a été rendue possible.

C’est en présence des autorités administratives, politiques et militaires de Port-Gentil que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a procédé à la sensibilisation et à la présentation du plan national de vaccination. Avec pour objectif la réduction de la morbidité et de la mortalité lié à la covid -19, le représentant du gouvernement assisté du responsable de la coordination technique du Copil-Coronavirus et de la présidente du comité national de vaccination a entretenu les leaders religieux et les responsables d’entreprises privées.

Comme l’avait annoncé le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon dans son bilan sur la situation vaccinale du vendredi 09 avril 2021, le lancement de la phase 2 de la campagne de vaccination se poursuit. En effet, en présentant la stratégie nationale de vaccination le ministre de la Santé a insisté sur le fait que celle-ci est volontaire et a rappelé aux leaders leur rôle majeur dans le processus de l’engagement communautaire.

À l’issue de cet entretien, Guy Patrick a félicité l’adhésion et l’implication active du secteur privé dans le déroulement de cette campagne de vaccination. Occasion pour le médecin général Romain Tchoua, responsable de la coordination technique du Copil-Coronavirus de revenir sur l’évolution de la situation épidémiologique du pays.

Ainsi, le Pr. Marielle Bouyou Akotet en sa qualité de présidente du comité national de vaccination a édifié l’assistance sur l’importance de la vaccination anti-covid-19 en insistant sur les principes de cette campagne qui repose sur la liberté et la gratuité avant de revenir sur la présentation du comité national de vaccination (Copivac).