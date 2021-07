USTM: Moov Africa Gabon Telecom déploie deux laboratoires data center

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de ses actions citoyennes, le leader du secteur des télécommunications Moov Africa Gabon Telecom a procédé à la remise d’un important don de matériel informatique à l’Université des Sciences et Techniques de Masuku(USTM). Des équipements qui serviront à la création d’un centre de calcul sécurisé, puissant capable d’abriter plus de 100 machines virtuelles avec des capacités optimales requises pour la mise en place de plusieurs laboratoires.

Soucieux d’apporter son soutien au premier établissement scientifique du Gabon, qui forme aussi bien dans le domaine technologique que celui des sciences fondamentales, Moov Africa Gabon Telecom a procédé à une remise de matériels informatiques qui permettront l’ouverture de laboratoires de data center au sein du département d’informatique. Un don réceptionné par le vice-recteur Patrick Mickala en lieu et place du recteur Crépin Ella Missang, empêché.

Une dotation qui permettra la mise en place d’un centre de calcul qui aura pour mission d’organiser, de promouvoir, d’assurer et d’encourager l’utilisation des technologies numériques dans le milieu universitaire et scientifique en général. Cette infrastructure mettra à la disposition de l’université et de ses partenaires institutionnels et académiques un lieu d’hébergement unique pour leurs équipements et leurs données informatiques.

Les étudiants pourront expérimenter les techniques de développement et se familiariser avec les équipements de datacenter avancés qui peuvent être inaccessibles en raison de leurs prix élevés ou de leur danger. Les environnements virtuels aideront également à créer des opportunités d’accès aux technologies utilisées dans le monde professionnel.

En mettant à la disposition de l’USTM cet équipement, Moov Africa Gabon Telecom pose un acte d’une importance majeure pour le renforcement et l’amélioration des conditions de formation en encourageant la promotion de l’utilisation de la technologie informationnelle numérique dans le milieu universitaire ainsi qu’au profit des enseignants et des étudiants.