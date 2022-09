USTM: des étudiants à la belle étoile sous le regard impuissant de Mouguiama Daouda

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable calvaire que vivent actuellement plusieurs étudiants résident de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). En effet, depuis leurs retour des vacances ces derniers sont privés de dortoirs et dort désormais à la belle étoile au nez et à la barbe du ministre de l’Enseignement supérieur le Pr Patrick Mouguiama Daouda.

Selon le récit de plusieurs d’entre eux contacté par Gabon Media Time, c’est en juillet dernier qu’ils avaient été priés de libérer le campus, celui-ci devant faire l’objet d’une réhabilitation avant la reprise le 19 septembre. Sauf qu’à leur grand étonnement à leur retour de congé les travaux étaient toujours en cours tandis que la date de la rentrée avait été repoussée pour le 24 octobre 2022.

Une situation déplorable puisque nombreux d’entre eux ne disposant pas de moyen sont devenus des sans-abris et contraints de dormir à la belle étoile à l’entrée du campus universitaire. « Ils refusent de nous faire réintégrer nos chambres. Maintenant nous qui sommes enfants de prolétaires qui n’avons pas les moyens d’aller louer des studios à 50 000 FCFA le mois comment faisons nous ? Nous dormons à la belle étoile ? Exposer au danger », a relaté l’un d’entre eux sur sa page Facebook.

Il faut dire que les péripéties vécues par les étudiants de l’USTM n’est pas la première du genre. On se souvient qu’en décembre 2014 le gouvernement avait décidé d’expulser l’ensemble des étudiants résident de l’Université Omar Bongo. Le calvaire actuellement vécu à l’USTM devrait de ce fait interpeller le ministre de l’Enseignement supérieur peine à résoudre les difficultés auxquelles font face les universités publiques gabonaise.