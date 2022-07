USA-Afrique: Ali Bongo attendu au sommet de Washington

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 13 au 15 décembre 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba prendra part au Sommet USA-Afrique qui se tiendra à Washington. Organisée à l’initiative du président américain Joe Biden, cette rencontre internationale vise à discuter des défis aussi bien dans le domaine de la sécurité alimentaire que celui du changement climatique.

Annoncé par le président des Etats-Unis le mercredi 20 juillet dernier, au cours du Sommet des affaires Etats-Unis-Afrique qui s’est tenu au Maroc, le sommet de Washington verra la participation des dizaines de chefs d’Etats africains dans la capitale des Etats-Unis. Engagé sur la question, le Gabon sera représenté par sa première autorité Ali Bongo Ondimba.

Cette rencontre permettra de démontrer l’engagement durable des États-Unis envers l’Afrique et soulignera l’importance des relations entre les deux continents au moment où la pandémie de covid-19 et la crise russo-ukrainienne impactent les économies africaines. «L’objectif de notre administration est de promouvoir une croissance et un développement économiques inclusifs et durables sur tout le continent, d’accroître les flux de capitaux et d’encourager l’esprit dynamique d’entrepreneuriat et d’innovation qui prévaut dans toute l’Afrique», a indiqué la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris.

A travers cette conférence, Washington veut par ailleurs mobiliser des milliards de dollars d’investissements en faveur du continent africain, en partenariat avec le secteur privé. Il faut souligner que l’annonce de la participation au sommet USA-Afrique intervient un mois après l’adhésion du Gabon au Commonwealth et deux mois après le séjour à Libreville de Wendy Sherman, la sous-secrétaire d’État américaine.

Geneviève Dewuno