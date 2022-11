UPF: le Gabon veut organiser la 50ème assises de la presse francophone

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 08 novembre 2022 le président de Haute autorité de la communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou a reçu à son cabinet une délégation de l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF), section Gabon conduite par son président Désiré Ename. Il était question pour ce dernier de solliciter le soutien de cette autorité administrative indépendante pour la candidature du Gabon pour l’organisation des 50èmes assises de l’Union internationale de la Presse Francophone, prévues en 2023.

C’est en présence de ses collègues conseillers membres Max Olivier Obame Ndong, Christian Olivier Lassen, Abel Nzegho Mimongo que s’est déroulée cette rencontre. Il était question pour Désiré Ename de venir faire le compte rendu de la 49èmes assises de l’UPF organisées à Benguerir, au Maroc, du 25 au 27 juillet 2022 mais surtout solliciter le soutien de l’institution de la candidature du Gabon pour l’organisation des prochaines assises.

Faisant le point de la participation de la section Gabon, le directeur de publication d’Echos du nord a indiqué que la délégation gabonaise a pris une part active lors de cette rencontre notamment avec les communications délivrées par Wivine Ovandang, journaliste à Gabon Télévision, Mireille Dirat, Directrice générale de Gabon Télévision et Antine Helga Biloghe-Bi-Etoughe, rédactrice en chef du magazine Bewoman.

Dans la foulée, le président de l’UPF section Gabon a annoncé la candidature du pays pour la tenue de la 50ème assises prévues en 2023, sollicitant le soutien de l’institution afin qu’elle s’en fasse le relais et le promoteur auprès des plus hautes autorités du pays. Pour sa part, Germain Ngoyo Moussavou, tout en se félicitant de cette initiative « bénéfique pour l’image du Gabon », il s’est dit disposé à soutenir la section gabonaise de l’UPF, notamment en lui facilitant autant que possible les démarches nécessaires à la réalisation du projet.