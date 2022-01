UOB: vers la création d’une chaire UNESCO pour le développement social et la démocratie

Ecouter cet article Ecouter cet article

La collaboration entre l’Université Omar Bongo (UOB) et la Chaire Unesco sur le développement social et la démocratie a été consolidée via la signature d’un accord, le 4 janvier 2022. Objectif, favoriser la collaboration et le transfert des connaissances entre chercheurs, professeurs, étudiant de l’UOB, les institutions d’enseignement supérieur du Gabon et ceux du reste du monde.

L’accord a été signé entre la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay et Mesmin Noël Soumaho, le recteur de l’Université Omar Bongo et vient en réponse aux nombreux défis que traverse la première université du pays. Cette nouvelle Chaire s’inscrit dans le cadre du programme international UNITWIN/Chaires Unesco, qui favorise la mobilité académique et le transfert rapide des connaissances grâce au jumelage, à l’établissement de réseaux et à d’autres mécanismes de coopération interuniversitaire.

L’établissement d’une Chaire Unesco sur le développement social et la démocratie au sein de l’UOB devrait donc pouvoir faciliter la collaboration entre chercheurs de haut niveau, professeurs de renommée internationale de l’Université Omar Bongo, étudiants, et des institutions d’enseignement supérieur du Gabon, et ceux d’autres régions du monde.

L’Unesco considère que « l’échange de connaissances et d’expériences entre universités et autres institutions d’enseignement supérieur constitue l’un des principaux moyens pour favoriser le développement ». Ainsi, dans le cadre de ce partenariat, l’ensemble de la communauté universitaire bénéficiera de la collaboration entre professeurs, chercheurs et administrateurs d’université des différentes régions du monde.

Lancé en 1992, le Programme UNITWIN/Chaires UNESCO, qui rassemble plus de 850 établissements de 117 pays, encourage la coopération et la création de réseaux entre les universités au niveau international pour renforcer les capacités institutionnelles par le partage de connaissances et la collaboration. Grâce à ce réseau, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche du monde entier mettent en commun leurs ressources, tant humaines que matérielles, pour relever les défis pressants et contribuer au développement de leur société. Notons par ailleurs que l’UOB compte déjà en son sein, la Chaire/UNITWIN Unesco bantuphonie, langues en danger, savoirs endogènes et biodiversité, établie en 2018.