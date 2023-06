UOB : un individu armé d’un couteau appréhendé par les étudiants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le phénomène d’insécurité au sein des universités et grandes écoles est toujours d’actualité. La preuve, ce mardi 06 juin 2023, un braqueur armé d’un couteau a été appréhendé par les étudiants au sein de l’Université Omar Bongo (UOB).

Selon plusieurs témoignages concordants, l’intrus, la trentaine révolu, aurait braqué une étudiante au niveau de la Faculté de droit et sciences économiques. Ce dernier aurait dépossédé la jeune étudiante de son téléphone et d’une somme d’argent. Après cet acte, il aurait paisiblement continué à roder dans le campus, à la recherche d’une autre proie.

En confiance semble-t-il, le délinquant ne doutait pas qu’il était filé par les étudiants. Arrivé au niveau du restaurant universitaire, le braqueur a été appréhendé par ce groupe d’étudiants. Informé, le président de la mutuelle des étudiants de l’UOB Hans Sabah Doux a immédiatement conduit l’agresseur au camp de gendarmerie de Gros Bouquet.

La mutuelle de l’UOB prête à monter créneau face à l’insécurité grandissante

Devenu récurrent au sein de l’université Omar Bongo, le phénomène d’insécurité prend de plus en plus de l’ampleur. Lasse d’être victime de braquage, de vol et agressions en tous genres, ces derniers entendent monter au créneau. « Pour moi ce phénomène devient anormal, je ne sais quoi dire face à cette situation. J’ai interpellé toutes les autorités, j’ai posé le problème, mais toujours pas de changement » a indiqué le Président de la mutuelle, Hans Sabah Doux.



Dans la foulée, il a annoncé la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour évoquer cette problématique, mais aussi les nombreux maux dont soufre la première université du pays. « Si les travaux de la réhabilitation de la barrière ne sont pas achevés, ce qui permettra de filtrer les entrées, la police universitaire n’est pas toujours effective, l’assemblée générale va décider de la conduite à tenir », a-t-il conclu.