UOB: Mouguiama-Daouda va-t-il construire des amphis pour lutter contre le covid-19?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pointé du doigt par les acteurs du secteur éducatif, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda ne semble pas faire l’unanimité au sein de l’enseignement supérieur. À l’épreuve de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, le membre du gouvernement est attendu par les étudiants qui craignent de reprendre les cours dans les amphithéâtres de plus de 3000 places. Saura-t-il être à la hauteur des attentes ?

5, c’est le nombre d’amphithéâtres innovants et durables d’une capacité allant de 1000 à 2000 places qui auraient dû voir le jour à l’Université Omar Bongo (UOB) et dans d’autres établissements publics tels l’Université de sciences de la santé (USS) et l’Université de sciences et de techniques de Masuku (USTM). Seulement, 2 ans après la signature du protocole d’accord entre l’État et un prestataire étranger, aucun bâtiment n’a vu le jour.

Une situation qui n’est pas sans incidence sur l’épanouissement de la communauté estudiantine qui demeure engluée dans des amphithéâtres pléthoriques. Et ce, alors même que la crise sanitaire liée à la pandémie à Coronavirus impose un changement immédiat de paradigme avec pour base la distanciation sociale. Comment y parvenir donc dans des conditions d’apprentissage aussi difficiles où même le turn-over n’aura pas suffi à décongestionner les salles de cours.

Chantre de la lutte contre la propagation du Covid-19 au Gabon, le membre du gouvernement devrait donc se hâter à rendre effective l’agrandissement des structures d’accueil à l’Université Omar Bongo. Faut-il rappeler que depuis sa création sous le nom d’université du Gabon en 1970, l’Alma mater des établissements d’enseignement supérieur dans notre pays, n’a connu aucune cure de jouvence ? Une opportunité à saisir pour le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, fin connaisseur de ce milieu universitaire, dont il est enseignant-chercheur.