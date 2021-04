UOB: l’ultime hommage du Temple du savoir au Professeur Mike Moukala Ndoumou

C’est en matinée du mercredi 21 avril 2021 que la dépouille du regretté Pr. Mike Moukala Ndoumou a été exposée devant le rectorat de l’Université Omar Bongo (UOB) pour laquelle il a donné toute sa vie, notamment en partageant son savoir. Occasion pour l’administration rectorale, le corps enseignant et les étudiants, de rendre un dernier hommage à celui qui incarnait sagesse, rigueur et dévotion.

Professeur de philosophie et syndicaliste passé maître dans l’art de négocier pour ses pairs et pour une université plus apte à relever les défis de l’heure et à venir, le Pr. Mike Moukala Ndoumou s’est éteint le mardi 6 avril dernier après avoir contracté le Coronavirus. 2 semaines et un jour après son départ vers l’au-delà qu’il appelait philosophiquement « l’inconnue connue », ses amis, collègues, proches et les étudiants de l’alma mater des universités au Gabon ont décidé de lui rendre un ultime hommage à la hauteur de l’homme.

Pour ce faire, la ministre déléguée au ministère de l’Enseignement supérieur, Camélia Ntoutoume Leclercq et tout son cabinet ont effectué le déplacement de l’UOB, preuve de l’importance de celui qui jusqu’à son dernier soupir, était le secrétaire général adjoint de cette administration en pleine régénérescence. C’est dans cette atmosphère de tristesse ponctuée de regrets, que la secrétaire générale de la première université publique gabonaise a prononcé le discours de bienvenue à l’assistance.

« Oui, la mort a encore frappé notre institution. Elle a pris violemment, sans alerte, un de ses plus illustres représentants et défenseurs. l’Université Omar Bongo rend un dernier vibrant hommage à un digne fils de la province de l’Ogooué-Lolo […] Ta disparition crée un grand vide au sein de notre institution et particulièrement au secrétariat général », a lancé au bord des larmes, Henriette Aurélia Mombey Épouse Massala.

Dans le même ordre d’idées, le recteur de l’UOB a relevé qu’ « Il est des circonstances douloureuses dans lesquelles il devient bien pénible de remplir son devoir. Celui qui m’incombe en ce jour, m’attriste profondément car il s’agit de rendre un hommage à l’un de mes tout premiers étudiants en philosophie […] Rien ne présageait un départ aussi brusque et prématuré. Ce qui plonge davantage la communauté universitaire dans une affreuse détresse », a déclaré le Pr.Mesmin-Noël Soumaho.

En outre, revenant sur les causes du décès de l’éminent enseignant-chercheur , le premier responsable du temple du savoir s’est dit attristé par cette issue imprévisible. « Personnellement j’ai suivi de manière permanente l’évolution pernicieuse de cette dramatique affection qui en 72 heures a foudroyé notre collègue », a regretté le Pr. Mesmin-Noël Soumaho.

Au nombre des adresses à l’immense homme de lettres, on note celle de ses étudiants. « L’orage qui vient de la communauté estudiantine du Département de Philosophie et de l’Université Omar Bongo en général vous témoigne sa reconnaissance éternelle pour votre contribution à sa formation, nous souhaitons que Dieu vous ouvre les portes de ce monde paisible et serein, où se renouvelle éternellement la vie, l’esprit. Que Dieu veille sur vous Professeur ! », a conclu, Théophile Assoumou Nkoghe, doctorant.

Pour rappel, né le 06 janvier 1968 à Port-Gentil, le Professeur Mike Moukala Ndoumou a fait ses études primaires à Koulamoutou, puis secondaires au Lycée d’Etat de la même ville et au Lycée d’Etat de Port-Gentil où il décrochera, en 1990, son baccalauréat du Second degré général, série A1. Il fera des études universitaires en philosophie, discipline dont il attendra le grade de Maître de conférences. Avant de tirer sa révérence, Mike Moukala Ndoumou sera tour à tour, président de la Section UOB du Syndicat national des enseignants et chercheurs (SNEC) et secrétaire général adjoint de l’Université Omar Bongo.