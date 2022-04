UOB: les 256 recommandations des états généraux sur la table du Pr. Soumaho

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce mercredi 20 avril 2022 qu’a eu lieu la cérémonie de restitution officielle des conclusions des états généraux qui se sont tenus du 23 au 27 novembre 2021 au sein de l’Université Omar Bongo (UOB) entre acteurs de ce temple du savoir. À cet effet, le Président du bureau le Pr. Guy-Serge Bignoumba a, solennellement, procédé à la remise dudit rapport en mains propres au Pr. Mesmin-Noël Soumaho, recteur dudit établissement qui a mission de s’en approprier et de le transmettre au gouvernement.

C’est la salle des souvenirs sise au sein du rectorat de l’Université Omar Bongo qui a servi de cadre à cette cérémonie de restitution officielle des conclusions des états généraux déroulés du 23 au 27 novembre 2021 inscrits dans la lignée de la commémoration du cinquantenaire de l’Université Omar Bongo. Devant la presse locale et internationale, le Président du comité d’organisation de ladite activité a tenu à faire l’économie de cet état de lieux pragmatique de cette institution qu’est l’Alma mater des universités de notre pays.

Pour sa part, le Président du bureau des états généraux de l’UOB le Pr. Guy-Serge Bignoumba a rappelé l’ampleur des assises animées par une cinquantaine d’experts qui ont partagé leur expérience dans 5 ateliers. Un travail réalisé en concertation avec des auditeurs libres qui a permis d’aboutir à 256 recommandations réparties ainsi qu’il suit. « 43 pour l’atelier gouvernance, 61 pour l’atelier académie-pédagogie-recherche-, 75 pour l’atelier infrastructures-équipements, 32 pour l’atelier éthique et 45 pour l’atelier carrières », a précisé le Pr. Guy-Serge Bignoumba.



Réceptionnant de manière officielle le rapport desdits travaux, le recteur de l’Université Omar Bongo s’est engagé à ne ménager aucun effort pour en faire une retransmission fidèle auprès des plus hautes autorités publiques afin que ces aspirations se transforment en réalisations pour le bien du temple du savoir. « Je m’attelerai personnellement à rencontrer les plus hautes autorités pour leur porter le message qui est celui des principaux acteurs de l’Université Omar Bongo dont la volonté inébranlable de faire en sorte que la première institution universitaire du pays retrouve non seulement le rang qui est le sien mais également le prestige », a conclu le Pr. Mesmin-Noël Soumaho. Vivement des résultats à court terme.