UOB: l’entrée en grève des enseignants prévue pour le 15 décembre prochain !

Dans les tuyaux depuis quelques jours ,la grève des enseignants chercheurs affiliés au Syndicat national des enseignants chercheurs (Snec-UOB) devrait logiquement prendre effet le mardi 15 décembre 2020. Et pour cause, un préavis dudit syndicat a été déposé le lundi 7 décembre 2020 sur la table du recteur du Temple du savoir Mesmin-Noël Soumaho.

Bousculé par le mouvement d’humeur des étudiants boursiers de 2019 toujours sans allocations depuis leur obtention du baccalauréat, l’Université Omar Bongo devra renouer avec son sombre passé. En effet, réputée pour être addicte aux grèves, l’UOB risque fort d’en connaître prochainement. C’est du moins ce qui ressort du préavis de grève déposé le lundi 7 décembre dernier au bureau de Mesmin-Noël Soumaho par le Syndicat national des enseignants chercheurs (Snec-UOB).

Courant sur huitaine, ledit préavis de grève sera échu le mardi 15 décembre 2020. À cette date, les activités au sein de l’UOB seront de nouveau paralysées. Pour rappel, le cahier de charges des enseignants-chercheurs comprend entre autres, l’apurement intégral de la dette relative au paiement des vacations et la fourniture de garanties sanitaires devant favoriser une reprise de cours sécurisée. Le moins que l’on puisse dire c’est que les négociations sont au point mort et que la grève est dès lors la voie la plus plausible.