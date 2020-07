UOB: le Snec et la Frapes demandent le départ de l’agent comptable

C’est par le biais d’une déclaration commune rendue publique ce vendredi 24 juillet 2020 que le Syndicat national des enseignants et chercheurs (SNEC) section Université Omar Bongo (UOB) et la Force de réflexion et d’action pour l’enseignement supérieur (Frapes) ont tenu à interpeller le gouvernement sur l’attitude peu orthodoxe de l’agent comptable en poste au sein de cette université. Selon ces deux organisations syndicales, ce dernier s’illustrerait par un mépris manifeste à l’égard de l’autorité rectorale.

Nommé le jeudi 1er août 2019, l’Agent Comptable de l’Université Omar Bongo Eugène Marcel Awayogo ne serait plus en odeur de sainteté avec les enseignants-chercheurs exerçant au sein de la première université du pays. Preuve de ce désamour la sortie du Snec-UOB et de la Frapes qui, par la voix du Pr. Mathurin Ovono Ebé et du Dr. Dacharly Mapangou, ont fustigé l’attitude de ce fonctionnaire qui aurait « pris l’habitude de désacraliser la parole du Recteur, première autorité de l’Institution ».

Selon les organisations syndicales, l’UOB vivrait désormais au « rythme des dissonances entre les directives du Recteur et la volonté personnelle de l’agent comptable, au mépris absolu de l’autonomie de gestion de l’Institution et de la hiérarchie », « infantilisant » au passage les enseignants-chercheurs de l’Université Omar Bongo.

Face à ce mépris manifeste, le Snec-UOB et la Frapes ont exigé le remplacement immédiat de l’agent comptable de l’établissement supérieur. « Ce remplacement est une condition de reprise qui s’ajoute à celles déjà énumérées dans la déclaration commune du 22 juin 2020, à savoir, la non-reprise des cours (présentiel, e-learning, online learning) sans l’apurement intégral de la dette des vacations ; la mise à disposition de toutes les mesures sanitaires possibles », ont-ils martelé.