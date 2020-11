UOB: lancement de la première édition de la journée citoyenne

C’est dans le cadre de la Journée citoyenne organisée chaque premier samedi du mois à l’initiative du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba que le rectorat de l’Université Omar Bongo (UOB) a procédé ce samedi 7 novembre 2020 à l’assainissement du « temple du savoir ». Une opération rehaussée par la présence des autorités ministérielles en tête desquelles le ministre de l’Enseignement supérieur le Pr. Patrick Mouguiama Daouda, qui a pris le pouls des difficultés rencontrées par les étudiants.

Instituée en 2010 par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, la « journée citoyenne » qui vise à inciter les fonctionnaires, travailleurs et autres composantes de la société à assainir leur environnement immédiat vient d’intégrer les us des responsables de l’Université Omar Bongo. En effet, ce samedi 7 novembre 2020, l’administration rectorale dudit établissement d’enseignement supérieur a honoré à cette noble initiative en procédant à une opération de débroussaillage, nettoyage de caniveaux, de réfection de la peinture des bâtiments et amphithéâtres.

Présent à cet événement, puisqu’il s’agit de la première journée citoyenne au sein du temple du savoir, le ministre de l’Enseignement supérieur le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a procédé à l’inauguration d’une pancarte de sensibilisation postée devant le bâtiment abritant le secrétariat de l’UOB. Occasion pour la secrétaire générale de cet établissement de rappeler la portée de cette action. « Il était temps pour l’UOB de s’arrimer aux mesures gouvernementales. Donc le recteur et nous avons jugé nécessaire de juguler à l’incivisme des différents usagers de notre établissement caractérisé par la présence d’ordures un peu partout […] Le but étant de respecter le port du masque mais aussi un geste simple : jeter son ordure dans une poubelle »,a indiqué Henriette Aurélia Mombey.

Par ailleurs, la ministre déléguée au ministère de l’Enseignement supérieur, Camélia Ntoutoume-Leclerq a, pour sa part, salué la dynamique impulsée par le rectorat auprès de tous les acteurs. « Avec l’impulsion du ministre Patrick Mouguiama Daouda nous avons tenu à venir honorer à la tradition de la journée citoyenne en venant dans le temple du savoir. Et nous nous réjouissons de la dynamique manifeste de tous les acteurs autour du recteur pour qu’il y ait une sensibilisation sur le respect des gestes barrières mais aussi la lutte contre l’insalubrité », a-t-elle déclaré.

Les activités se sont poursuivies avec le ramassage de déchets par les étudiants et ce, par zone. À ce propos, des bacs à ordures ont été postés à plusieurs endroits de l’UOB pour faciliter le respect de ces recommandations.