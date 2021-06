UOB: imbroglio autour de l’exclusion de plusieurs étudiants au département d’anglais

Selon notre confrère L’Union, il s’agirait d’une centaine d’étudiants inscrits au département d’études anglophones aux niveaux Licence 2 et 3 qui ont été réorientés « nulle part ». Une mesure qui serait en vérité une exclusion de l’Université Omar Bongo (UOB) pour aptitudes insuffisantes.

l’Alma mater des universités au Gabon semble de plus en plus ancrée dans un « deux poids deux mesures » à tous les niveaux. Entre les cours au point mort dans un département et ceux qui semblent avancer dans d’autres, il y a désormais l’application des exclusions pour une catégorie d’étudiants tandis que d’autres se permettent de redoubler allégrement sans être inquiétés.

C’est le cas d’une centaine d’étudiants du département d’études anglophones récemment informés de leur réorientation vers des filières existantes pour travail insuffisant.« On suppose qu’ils nous réorientent parce qu’on ne dispose pas des aptitudes requises pour ce département et souhaitent nous envoyer ailleurs », a indiqué un étudiant à L’Union.

Pourtant, ces décisions laissent perplexes les concernés qui ne savent plus où donner la tête. « Nous sommes allés vers la hiérarchie pour avoir plus d’explications, elle nous répond de façon vague. Tout ce qu’elle nous dit, c’est que nous ne pouvons plus continuer au département d’anglais sans nous dire où elle nous envoie » déplorent-ils. Au-delà, de cette application à géométrie variable des sanctions, il y a lieu de cerner l’incongruité de cette décision.