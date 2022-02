UOB: Henriette Aurelia Mombey annule l’élection de la mutuelle après des cas d’irrégularité

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais de la décision n°0001-22 que la secrétaire générale de l’Université Omar Bongo (UOB) a annoncé l’annulation de l’élection de la mutuelle. Pour Henriette Aurelia Mombey épouse Lebonda Massala, cette décision est tributaire des requêtes introduites par Séverin Bengone Be Mve et la liste « union estudiantine » dénonçant l’immixtion de Christian Nguema Ella, membre de la commission électorale et candidat.

Les élections du bureau directeur de la mutuelle de l’Université Omar Bongo tenues le 22 janvier dernier ne semblent pas avoir connu leur épilogue. Et c’est peu de le dire quand on sait que le Secrétariat général du temple du savoir vient d’acter l’annulation de ladite échéance électorale très attendue par la communauté estudiantine. En effet, dans la décision n°0001-22, Henriette Aurelia Mombey épouse Lebonda Massala, la présidente de la commission électorale annonce l’annulation pure et simple de cette élection.

Pour les plaignants qui ont introduit deux requêtes en contestation des résultats, des irrégularités sont à noter lors du scrutin. Tout d’abord, Séverin Bengone Be Mve et la liste union estudiantine, dénoncent « le différentiel entre le nombre de bulletins retrouvés dans l’urne et le nombre d’émargements ». Un grief mineur vu que le différentiel n’était que de 1 bulletin de vote. Autre point soulevé, l’inéligibilité de Hans Junior Saba Douh. Et ce, au motif qu’il ne serait plus en âge d’être candidat en plus de ne pas être inscrit à l’UOB pour le compte de l’année en cours.



Un second grief balayé d’un revers de la main par la Commission électorale. Seul point de satisfaction pour les requérants, « l’immixtion indirecte d’un des membres de la commission ». Il ressort, preuve à l’appui, que Christian Nguema Ella a revêtu une double tunique lors du scrutin du 22 janvier dernier. Membre de la commission électorale, ce dernier était tout aussi candidat dans une liste du « renouveau estudiantin ». Considérant qu’il s’agit bien d’une cause d’annulation, Henriette Aurelia Mombey épouse Lebonda Massala a annoncé l’annulation dudit scrutin et ordonné l’inéligibilité de Christian Nguema Ella pour 3 ans.