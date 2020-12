UNSAC: Yolande Nyonda représente le Gabon à la 50ème réunion

Du 02 au 04 décembre s’est tenue par visioconférence la 50ème réunion du Comité consultatif permanent des Nations unies, chargé des questions de paix et de sécurité en Afrique centrale (UNSAC). Une rencontre qui a vu la participation du Gabon qui était représenté pour l’occasion par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Yolande Nyonda.

Cette réunion qui a vu la participation du représentant spécial du secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, pour l’Afrique centrale François Lounceny Fall et le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) Gilberto Da Piedade Verissimo avait comme point inscrit à l’ordre du jour, la lutte contre la Covid-19, la piraterie maritime et ses implications sur la construction de la paix et la sécurité en Afrique.

Lors de cette rencontre, le membre du gouvernement est intervenu sur la problématique du Covid-19 et les stratégies de sortie de crise, réaffirmant au passage l’engagement du Gabon pour une solution collective concertée. Yolande Nyonda a pour l’occasion rappelé que lors du récent Forum de Paris sur la Paix, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba soulignait la « nécessité pour les Etats de tirer collectivement les enseignements de la pandémie de Covid-19, afin de bâtir ensemble les conditions d’une paix durable et universelle ».

Par ailleurs, le Gabon a salué la nomination d’un médiateur, lors de la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC qui s’est tenue en présentiel le 27 novembre dernier à Libreville. À l’issue des travaux, un nouveau bureau du Comité permanent a été installé. Le Gabon occupera le poste de 2e vice-président.